Schuurtjes bij volkstuintjes afgebrand: 'Mijn gereedschap, alles is weg'

Adriano voor zijn door brand verwoeste tuinhuisje (foto: Imke van de Laar) In dit tuinhuisje is de brand vermoedelijk begonnen Het dak van een huisje is door de hitte gesmolten De spullen die nog in de tuinhuisjes stonden zijn verloren gegaan

Bij een brand in een volkstuinencomplex aan de Sluisdijk in Helmond zijn zaterdagmiddag vijf schuurtjes verwoest. Tot verdriet van de tuiniers. Maandag gaat het complex dicht omdat de grond vervuild is. Zondag hadden de tuiniers juist hun spullen nog willen ophalen. Het bestuur denkt dat de brand is aangestoken.

Imke van de Laar Geschreven door

Adriano Pimenta Pereira loopt door de zwart verkoolde resten van wat zijn tuinhuisje was. "Ik had dit zelf gebouwd, twaalf jaar geleden. Maar nu is het allemaal verbrand. Alles is weg." Adriano werd zaterdagmiddag gebeld door een vriend die zag dat er brand was op het volkstuinencomplex. "Ik ben meteen hier naartoe gegaan. Toen was er al een hoop politie en brandweer en zag ik dat mijn huisje in brand stond. Dat was enorm schrikken. Ik heb er niet van geslapen." Zondag komt Adriano de schade opnemen. En dat valt niet mee. "Mijn gereedschap, grasmaaier, kettingzaag, het is allemaal verbrand."

"Het is hartverscheurend, mensen stonden huilend naar de brand te kijken."

Er is de laatste jaren veel te doen geweest rondom het volkstuinencomplex aan de Sluisdijk. De grond bleek vervuild met PFAS. De gemeente wil de grond daarom saneren, maar niet alle tuiniers zijn het daarmee eens. Toch zou het complex maandag dichtgaan. Adriano was van plan de spullen uit zijn schuurtje zondagmiddag op te halen. Maar dat kan nu dus niet meer. "Er is niks meer te redden," verzucht hij. Jos Henraat, voorzitter van het volkstuinencomplex, kan nog maar nauwelijks bevatten wat er gebeurd is. "Het is verschrikkelijk en hartverscheurend. Mensen stonden hier huilend naar de brand te kijken."

"Ik denk dat de brand is aangestoken."