'Kippenvel', zeggen Willy en René over eerbetoon aan zieke Thijs Slegers

Voor het eerst sinds maanden heeft PSV weer eens een tegenstander compleet de vernieling in gespeeld. Tot opluchting van clubiconen Willy en René van de Kerkhof die zich heel wat wedstrijden suf hebben geërgerd aan PSV. De gebroeders waren tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen vooral onder de indruk van één speler maar ook van het eerbetoon van publiek en spelers aan de ernstig zieke perschef Thijs Slegers.

"Een groot compliment ook voor scheidsrechter Higler die toestond dat de spelers mee konden applaudisseren", zegt René. Dat voelde hij fantastisch aan." Maar ook alle lof voor Slegers zelf. "Voor hoe hij met zijn ziekte omgaat en met zijn donorwerfactie iets wil doen voor iedereen", zegt Willy. "Maar zo is Thijs."

Kippenvel, voelden beide broers bij de ode aan Slegers in de twaalfde minuut. Een zee van lichtjes en een klaterend applaus vielen de perschef die ongeneeslijk ziek is ten deel.

In de wedstrijd zelf viel de rol van Xavi Simons vooral op. "Wat een genot om naar te kijken", vindt Willy. Maar de pas 19-jarige middenvelder heeft ook nog veel te leren. "Het overzicht bewaren en dan op het juiste moment het goeie passje geven, dat moet hij nog veel beter onder de knie krijgen. Zoals Messi dat tot in de perfectie doet. Maar mede dankzij Simons zie je dat PSV langzaam weer in de flow komt van het begin van het seizoen."

Kritischer zijn de broers op rechtsbuiten Johan Bakayoko. "Hij heeft wel iets maar het komt er nog te weinig uit", zegt René, die zelf een van de voorgangers van de Belg was op die positie. " De echte snelheid om lachend zijn man te passeren heeft hij niet. "Maar dat zie je nergens meer", vult Willy aan. "Ons René gooide de bal langs de linksback en keek dan lachend om waar hij bleef."

Podcast

In de nieuwe Willy en René Podcast, voor het eerst sinds zijn ooroperatie ook weer met Willy, kijken de broers uitgebreid terug op hun carnavalsavonturen (een van de broers was ooit dagenlang zijn auto kwijt) en vooruit op de wedstrijden tegen Sevilla en FC Utrecht