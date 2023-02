Slachtoffers aardbeving herdacht in Eindhoven: 'Wordt nooit meer hetzelfde'

Honderden mensen zijn zondagmiddag bij elkaar gekomen op het Stadhuisplein in Eindhoven om de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië te herdenken. De Turkse Fatih- en Mevlanamoskee nam het initiatief voor de herdenking. Veel aanwezigen hebben familie of vrienden in het rampgebied. "Zij hebben het net overleefd, het komt erg dichtbij."

Namens Gemeente Eindhoven stak burgemeester Jeroen Dijsselbloem de aanwezigen een hart onder de riem. “Het is onvoorstelbaar. Het leed is ongekend en heeft iedereen geraakt. We willen als gemeente er graag zijn voor elkaar. Elkaar steunen door giften, maar ook door er gewoon te zijn is erg belangrijk." Na de formele speeches en een gezamenlijke gebed zochten mensen steun bij elkaar.

"Het zal nooit meer worden zoals het was."

Yasin Torunoglu, voormalig wethouder van Eindhoven, heeft familie in het rampgebied. “Het is echt verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Mijn familie heeft het net overleefd, het komt erg dichtbij. In twintig seconden zijn hun levens verwoest. Het zal nooit meer worden zoals het was. Mensen zijn in shock en weten niet hoe ze nu verder moeten."

"Iedereen wil graag helpen, zelfs kinderen geven al het geld uit hun spaarpot."