Baanwielrenner Harrie Lavreysen pakt drie titels op EK in Zwitserland

Harrie Lavreysen heeft op de laatste dag van het EK baanwielrennen zijn derde titel veroverd. De 25-jarige baanrenner uit Luyksgestel won eerder dit toernooi al op de teamsprint en op de sprint en was nu de beste op het onderdeel keirin.

Bij keirin komen zes renners eerst achter een motor op gang, om daarna in drie rondes te sprinten om de winst. Lavreysen is regerend wereldkampioen op dit onderdeel.

Van de lijn

Het was een goed toernooi voor de Nederlandse baanrenmannen. De Fransman Tom Derache ging als tweede over de finish, maar de jury oordeelde dat hij van zijn lijn was afgeweken. Daardoor mocht de Pool Patryk Rajkowski de tweede plaats innemen en eindigde ook Nederlander Jeffrey Hoogland op het podium. Hoogland won ook het vierde sprintonderdeel, de niet-olympische kilometer tijdrit, en maakte de overheersing van de Nederlandse mannen compleet.

Rechtgezet

Bij de Europese kampioenschappen van vorig jaar meden Lavreysen en Hoogland juist de individuele onderdelen en veroverden ze alleen de titel op de teamsprint. Op het WK liepen ze de titel mis, omdat een teamlid, Roy van den Berg toen niet fit was. Bij dit toernooi is dat verlies weer rechtgezet.

Lavreysen werd hiervoor negenmaal eerder Europees kampioen. Daarnaast is hij twaalfvoudig wereldkampioen, waarmee hij recordhouder is in Nederland. Ook werd hij tweemaal olympisch kampioen.