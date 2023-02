RKC komt vroeg op voorsprong maar blijkt toch geen gevaar voor Ajax

Eén helft leek het erop dat RKC Waalwijk een stunt ging uithalen tegen Ajax, maar de vroege 0-1 voorsprong vervloog na rust. Ajax won uiteindelijk met 3-1.

De Waalwijkers maakten het Ajax in de openingsfase niet gemakkelijk en kwamen er enkele keren gevaarlijk uit, onder anderen dankzij Julen Lobete die twee kansen creëerde. Na een mooie aanvalsopbouw schoot Mats Seuntjens RKC in de 17e minuut op voorsprong.

Net voor rust nam de thuisclub het heft in handen, maar dankzij een compact verdedigend RKC bleven kansen uit.

Buitenspel

Direct na de hervatting viel de gelijkmaker wel. De ingevallen Brian Brobbey tikte de bal bij de tweede paal in het doel. Het duurde even voordat Ajax ook echt uitliep. Toch bleef RKC voor gevaarlijke momenten zorgen. Seuntjens maakte zelfs een tweede doelpunt, maar dat werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de 78e minuut was het verdediger Jurriën Timber die voor opluchting zorgde aan Amsterdamse zijde (2-1). Mohammed Kudus maakte daarna de 3-1 en toen was het Waalwijkse verzet echt gebroken.

De Amsterdammers bleven door de winst in het spoor van koploper Feyenoord. RKC blijft ook na de 21e speelronde de nummer 9 van de ranglijst.