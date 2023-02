Drummer verruilt Krezip (tijdelijk) voor U2: 'Hij is een kracht op zich'

Drummer Bram van den Berg verruilt de Tilburgse band Krezip voor megaband U2. Tijdelijk welteverstaan. Van den Berg valt dit najaar namelijk in voor Larry Mullen, de vaste drummer van de Ierse band, tijdens een aantal optredens in Las Vegas. Frontman Bono en de andere bandleden noemen Van den Berg in de aankondiging van de reeks concerten 'een kracht op zich' ('a force in his own right').

'Missen fans' Toch kiest U2 ervoor de optredens door te laten gaan. "We willen niemand teleurstellen", schrijven de bandleden. "Zeker niet onze fans, want wij missen hen net zoveel als zij ons lijken te missen."

De Ieren maakten zondagnacht bekend dat ze dit najaar voor het eerst in vier jaar weer op het podium staan. Dit in een reeks concerten ter ere van de opening van een nieuwe zaal in Las Vegas: The Sphere. De optredens staan in het teken van het succesalbum Achtung Baby dat U2 in 1991 uitbracht.

Vervanging zeldzaam

U2 bestaat sinds de oprichting van de band in 1976 uit dezelfde vier leden: zanger Bono, gitarist The Edge, bassist Adam Clayton en drummer Larry Mullen. Het is zeldzaam dat een van hen wordt vervangen: volgens persbureau AP gebeurde dat in al die jaren slechts twee keer. In 1978 ontbrak Mullen bij een optreden vanwege een gebroken voet. De andere keer, in 1993, was bassist Clayton ziek bij een concert in Australië.

Het is niet duidelijk hoe U2 bij de Van den Berg terecht is gekomen. De drummer stapt voorlopig wel uit Krezip. Doordat hij tijdelijk bij U2 gaat drummen, heeft hij het te druk. "We gaan hem de komende tijd dan ook verschrikkelijk missen", schrijft Krezip maandag op Instagram.

'Ongelofelijk trots'

De groep is 'ongelofelijk trots' op Van den Berg. "Dat een legendarische band als U2, bovendien een van Brams favoriete bands, nu op zijn pad is gekomen, is niet te bevatten! En ook weer wel, want wij weten natuurlijk al lang hoe goed hij is..!"

Krezip gunt de drummer 'dit gigantische avontuur als geen ander, wetende dat ie over een tijdje ook weer bij ons terugkeert'. Bram Hakkens zal Van den Berg vervangen tijdens de aankomende clubtour en festivals. Hij is drummer van Kyteman en Waylon.

Rock Academie

Van den Berg speelt sinds 2004 bij Krezip. Hij studeerde van 2000 tot 2004 aan de Rock Academie in Tilburg. Ook drumde hij in de rockbands Drive Like Maria en Guild of Stags en werkte hij met zangeres Janne Schra.

Het was Van den Berg die die op het idee kwam Krezip in 2019, na tien jaar, weer bij elkaar te brengen.

Bram van den Berg in actie: