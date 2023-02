Meteoor goed te zien boven Brabant, Gijs maakt zijn droomfoto

Terwijl de rest van Brabant lekker lag te slapen, stond Gijs de Reijke zondagnacht in natuurgebied Kampina bij Boxtel. Gijs wilde een enorme meteoor fotograferen en vond ’t zeker de moeite waard om een nachtje over te slaan.

“Het was bijna bedtijd toen mij iets opviel op Facebook”, vertelt Gijs. “Een stuk steen van ongeveer een meter in doorsnede was op weg naar de aarde en zou in de buurt van Le Havre neerkomen. En dat wilde ik zien.”

Gijs woont zelf in Den Bosch, maar besloot naar een plek te rijden waar hij geen last had van laaghangende wolken of mist. “Ik ben naar de Kampina gereden bij Boxtel en daar waren de omstandigheden precies goed. Met wat meetwerk heb ik m’n camera opgesteld bij een markante eik en toen was het wachten tot het 1 minuut voor 4 was.”