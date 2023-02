Marjan van Loon stopt als topvrouw bij Shell Nederland: 'Ben heel trots'

Marjan van Loon (57) uit Helmond stopt als topvrouw bij Shell Nederland. In 2016 werd ze de eerste vrouwelijke president-directeur van het bedrijf. "Ik ben echt heel trots op wat we de afgelopen jaren hebben neergezet."

In totaal werkte Van Loon 34 jaar voor Shell, waarvan ze de afgelopen 7 jaar dus aan het roer stond. Per 1 april legt ze haar taken neer. En dat doet ze met een goed gevoel. "We hebben Nederland dagelijks voorzien van energie en steeds vaker is dat schone energie", laat ze weten.

Shell boekte vorig jaar een recordwinst van bijna 40 miljard, maar tegelijk is er kritiek dat het bedrijf te weinig zou investeren in de energietransitie.

Trots op Brabantse afkomst

Eerder vertelde Van Loon in talkshow KRAAK over haar weg naar de top. "Het is hard werken en iedere keer een stapje." Ook haar Brabantse roots is ze nooit vergeten. "Wees toegankelijk en doe het samen."

Van Loon wordt vervangen door Frans Everts. Hij is op dit moment verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatie binnen Shell.