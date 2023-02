Doelman krijgt volop 'kanker' naar zijn hoofd geslingerd: 'Triest volk'

RKC-doelman Etienne Vaessen krijgt na de wedstrijd tegen Ajax een flink aantal verwensingen naar zijn hoofd op zijn Instagrampagina. Hij stoort zich vooral aan het veelvuldig gebruik van het woord 'kanker', schrijft hij zelf op Instagram. Ajax-fans verwijten hem te veel tijdrekken in de wedstrijd op zondag.

De één gunt de Bredase doelman ‘permanent letsel’ een ander gebruikt de woorden ‘kankerjong’. De doelman postte op zijn pagina een bericht met daarin meerdere screenshots van allerlei verwensingen.

In het bericht reageert de RKC-doelman als volgt: “Uitschelden oké... Hoort er allemaal bij, maar om nou altijd maar dat k-woord te gebruiken omdat je iets of iemand niet mag. Is allemaal niet nodig het blijft maar een spelletje hè. #triestvolk.”