Leuk voor Valentijnsdag: speel de Carnavals Escaperoom en win kaarten!

Dinsdag 14 februari is het Valentijnsdag. Wil jij jouw liefde, beste vriend of vooral jezelf verrassen met een leuke escaperoom én kans maken op tickets voor 3 Uurkes Vurraf? Dan wordt dit de leukste Valentijnsdag ooit met de Roeptoet-room!

De Roeptoet-room is een speciale escaperoom, geheel in carnavalsstijl. Iedereen die zin heeft kan meespelen! Christel en Jordy moeten op zoek naar een sleutel, want alleen daarmee kunnen ze het kistje met alle kaarten voor 3 Uurkes Vurraf openen. Ze kunnen dit niet alleen, want het publiek op Facebook zullen ze hard nodig hebben. Iedereen die tijdens de livestream komt met een goed idee om tot een oplossing te komen maakt automatisch kans op vier kaarten voor 3 Uurkes Vurraf. Er zijn in totaal 10 setjes van 4 kaarten te winnen, dus kansen genoeg! Aan het eind van het spel worden deze kaarten verloot. Tenminste, als ze de sleutel kunnen vinden. Help jij mee?

Hoe doe ik mee?

Zorg dat je om 20.30u klaar zit op de Facebookpagina van Omroep Brabant. Daar start de escaperoom en kan je Jordy en Christel helpen. In de comments kan je je ideeën achterlaten. Iedereen die meehelpt maakt automatisch kans op de kaarten voor 3 Uurkes Vurraf. Christel en Jordy mogen geen telefoon gebruiken, maar jij wel natuurlijk.

Carnaval beleef je in Roeptoetgat!

