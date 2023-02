Hoe Tom mensen 'geneest van ziektes' en 'bevrijdt van demonen'

Tom de Wal (29) zegt mensen te genezen van ziektes en te bevrijden van 'demonen' in je lichaam. Met zijn organisatie Frontrunners Ministries organiseert hij genezings- en bevrijdingsdiensten door het hele land. Experts zijn kritisch: "Wat hij leert, is onbarmhartig. Dit is een vorm van religieuze macht uitoefenen waar mensen beschadigd door kunnen raken."

"Geest van depressie, ga eruit in Jezus' naam. Eruit!", schreeuwt Tom de Wal door de volle zaal. Er volgt een harde gil, mensen beginnen te huilen en vallen op de grond. Het klinkt als een spannende scène uit een film, maar dit tafereel speelt zich gewoon af tijdens een zogenaamde bevrijdingsdienst van Frontrunners Ministries in Werkendam. Omroep Brabant duikt de komende weken in deze evangelische organisatie.

Dokter God

Samen met zijn vrouw Femke, startte Tom de Wal in 2016 Frontrunners Ministries. Een evangelische organisatie die het woord van God wil doorgeven aan anderen. Dat doen zij onder andere met een bijbelschool, video's op YouTube en verschillende boeken die ze zelf uitgeven. En dat is allemaal gratis.

Naast de bijbelschool en de bevrijdingsdiensten organiseren ze nog veel meer evenementen door het hele land. Zoals genezingsdiensten, waar je zou kunnen genezen van ziektes als Parkinson, MS en leukemie en waar mensen opstaan uit hun rolstoel.

Volgens Tom de Wal is God de beste geneesheer, zo vertelt hij in een van zijn YouTube-video's: "Een van Gods beroepen is dokter en ik kan je zeggen: hij is de beste dokter die er is. Waar mensen ook vandaan komen, hoe erg het ook is, met één operatie van de heilige geest kan je alle ziekte uit je lichaam trekken."

'Geen plek voor lijden'

Miranda Klaver is religieonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en verdiept zich al langer in Frontrunners. Volgens haar is de boodschap van De Wal niet zonder risico's. "Wat hij leert, vind ik onbarmhartig. Genadeloos. God wil alles geven, maar het hangt van jou af", legt ze uit. "Dus als het tegenzit in het leven, is het altijd aan jezelf te wijten. Dit is een vorm van religieuze macht uitoefenen waar mensen beschadigd door kunnen raken."

Ook cultuurtheoloog Frank Bosman, verbonden aan Tilburg University, spreekt zich uit tegen zulke organisaties. "Mijn grootste probleem is dat ze geen plek hebben voor lijden. Lijden is volgens zulke organisaties altijd een tijdelijke situatie die te fixen is. Maar we weten allemaal dat er sommige lijdenssituaties zijn waar helemaal niks aan te doen is. Als je bijvoorbeeld halfzijdig verlamd geboren bent en de dokters zeggen dat je uitbehandeld bent, dan is dat zo. Dat valt niet op te lossen."

Op Hoop van Zegen

Naast de kritische woorden, zijn er ook een heleboel mensen die tijdens de diensten daadwerkelijk genezen zeggen te zijn. Maar hoe kan dat? En is het gevaarlijk? Dat zoeken Ilse Schoenmakers, Loes Krabben en Sanne Hoeks uit in de Omroep Brabant podcast 'Op Hoop van Zegen'.

Duik samen met hen in de wereld van Frontrunners Ministries en luister naar de eerste aflevering 'Raising up Frontrunners'. De komende weken verschijnt er elke woensdag een nieuwe aflevering in je favoriete podcast app.

Meer podcasts vind je op omroepbrabant.nl/podcast