Actiedag voor slachtoffers aardbeving: wat doe jij voor Giro555?

Woensdag worden in het hele land acties gehouden om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. Officieel zijn al meer dan 30.000 doden geteld en is er een veelvoud aan gewonden. Miljoenen mensen zijn ontheemd en brengen de nachten door in de bittere kou. Voer jij actie en haal je geld op voor Giro555? Laat het Omroep Brabant weten, we willen woensdag graag aandacht besteden aan iedereen die meehelpt.

Of je nu koekjes bakt, statiegeld verzamelt of spullen verkoopt, het goede doel staat voorop. Iedere actie kun je aanmelden via [email protected] en dan heb je kans dat we langskomen om er verslag van te doen.

Donaties

Op woensdagavond brengen NPO, RTL en SBS6 een gezamenlijk programma op NPO1: Help Slachtoffers Aardbeving. Tussen 20.30 en 22.15 uur wordt de actie van Giro 555 door de omroepen ondersteund om zoveel mogelijk donaties op te halen voor de hulpverlening in het rampgebied. Het programma bestaat uit live optredens en tafelgesprekken. Tijdens de uitzending wordt regelmatig geschakeld met het actiecentrum van Giro555 in Beeld en Geluid in Hilversum.

Daar doen Hila Noorzai, Wendy van Dijk en Herman van der Zandt verslag van het verloop van de actie en interviewen zij bekende Nederlanders in het belpanel.

Chantal Janzen

In de studio is de presentatie in handen van Chantal Janzen. Gesprekken aan tafel worden gevoerd door Jeroen Pauw en Eva Jinek. Fidan Ekiz is tafeldame. Zij spreken met mensen die familie in het rampgebied hebben, met correspondenten en met presentator Sinan Can, die de afgelopen dagen Turkije bezocht. Michiel Servaes, actievoorzitter van Giro555, was ook in Turkije en vertelt over de hulpverlening. Optredens worden onder meer verzorgd door Karsu en Frank Boeijen. Johnny de Mol maakte de afgelopen dagen voor het programma reportages van acties in Nederland.

Actiejournaals

Alle televisiezenders besteden woensdag gedurende de hele dag aandacht aan de actie. Op NPO 1 worden speciale actiejournaals uitgezonden. RTL4 en SBS6 schakelen in de avond vervolgens regelmatig met het actiecentrum in Beeld & Geluid. Rond 22.15 uur wordt de eindstand van de Nationale Actiedag verwacht. Het bekendmaken van de eindstand is op alle drie de zenders te zien.

Gedurende de avond schakelen RTL4 en SBS6 in hun bestaande programmering en in de reclameblokken regelmatig naar Beeld & Geluid en de gezamenlijke uitzending, om zo optimaal aandacht te kunnen vragen voor de actie onder een breed publiek.