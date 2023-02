Planeten vallen naar beneden bij renovatie Droomvlucht in de Efteling

Bij de renovatie van de Eftelingattractie Droomvlucht zijn enkele grote decorstukken beschadigd. In de hemelburchten-scène vielen meerdere zwevende planeten.

Ingewijden vertellen aan de attractieparkenwebsite Looopings dat tijdens de werkzaamheden de kabel waar de enorme zwevende planeten aan hingen, per ongeluk is geknapt.

Erfgoed

Laura van den Bos, woordvoerder bij de Efteling wil dat vrijdagochtend nog niet bevestigen. “We weten nog niet precies wat er is gebeurd, behalve dat de planeten per ongeluk naar beneden zijn gekomen”, zegt zij. Ook geeft ze aan dat er geen gevaarlijke situatie is ontstaan door de vallende planeten. “Er is niemand gewond geraakt.”

De planeten zijn bij de val wel beschadigd geraakt. "We kunnen ze gelukkig wel herstellen", vertelt Van den Bos "We behouden ons erfgoed graag dus we zijn heel blij dat we de planeten kunnen redden", zegt ze opgelucht. Deze planeten zijn de originele, ze hangen er dus al sinds de opening van de attractie in 1993.

Heropening

Droomvlucht is al sinds oktober dicht voor een grote opknapbeurt. De baan wordt vernieuwd en de decors worden gepoetst en opnieuw geschilderd.

Volgens de woordvoerster wordt de heropening van de dertig jaar oude attractie niet vertraagd. Volgens de planning gaat Droomvlucht op 4 maart weer open.