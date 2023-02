Man komt om het leven nadat boom op hem valt

Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Man overlijdt nadat boom op hem valt

Een man is maandagavond om het leven gekomen in het buitengebied van Schijf. Hij was met een kettingzaag aan het werk in het bos, toen een boom op hem viel. De boom die op de man viel, had hij niet met de kettingzaag omgezaagd. De politie spreekt van een noodlottig ongeluk.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur in het bos langs de Antwerpsebaan. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en een traumahelikopter, waren aanwezig. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plekke. Omdat het een noodlottig ongeluk is, doet de politie geen verder onderzoek.

Foto: Christian Traets/SQ Vision.