Hou je hoedje maar vast, het wordt een onstuimige carnaval

Het lijkt begin deze week wel lente. De zon schijnt flink en de temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Maar vrijdag, met de start van carnaval, wordt het onstuimig, waarschuwt Rico Schröder van Weerplaza.

Deze dinsdag komt de temperatuur uit op 11 of 12 graden. "De zon schijnt bijna heel de dag", vertelde Rico dinsdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Daarbij staat er weinig wind. Het wordt echt een heel mooie dag. Normaal gesproken is het zo'n 7 graden."

"Donderdag gaat er een weersomslag plaatsvinden."

De dinsdagavond en -nacht verlopen helder. "De temperatuur daalt net zoals afgelopen nacht richting het vriespunt." Woensdagochtend beginnen we met een graadje vorst. "Dan wordt het weer een heel mooie dag, met vooral in de ochtend flink wat zonneschijn. 's Middags zien we vanuit het westen de bewolking toenemen. Dat heeft te maken met de weersomslag die donderdag gaat plaatsvinden. Maar woensdag blijft het nog droog, bij 11 of 12 graden."

"Er zit een pluk Saharastof in de lucht."

Donderdag komt vanuit het westen wat regen deze kant op. "Dit kan al in de nacht gebeuren", weet Rico. Dit kan ook wat Saharastof met zich meebrengen. "Er zit een pluk Saharastof in de lucht en die kan met zo'n zwak front donderdagochtend naar beneden komen." Die Saharastof kan vieze auto's en tuinmeubelen tot gevolg hebben. "Na die regen is het weer een paar uurtjes droog, maar later op de dag volgt weer regen. De temperatuur levert dan een graadje in, tot 10 graden."

"Het kan vrijdag liefst 14 graden worden!"