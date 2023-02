Staking bij Fokker Elmo in Hoogerheide voor hogere verhuisvergoeding

Ruim 200 medewerkers van Fokker Elmo in Hoogerheide zijn dinsdagochtend in staking gegaan. Ze vinden dat ze ongelijk worden behandeld ten opzichte van hun collega's in Helmond. Fokker gaat beide vestigingen dit jaar sluiten en het werk verplaatsen naar Papendrecht. Maar de werknemers in Helmond krijgen een hogere vergoeding om mee te verhuizen dan hun collega's in Hoogerheide. "Er wordt onderscheid gemaakt en dat we vinden oneerlijk", licht een boze Desirée uit Hoogerheide toe.

Het is bijna een vrolijke boel, in alle vroegte aan de poort van Fokker in Hoogerheide. Een bandje toetert actieliedjes terwijl de stakers zich inschrijven. Het zijn vooral vrouwen en ze wonen bijna allemaal in de omgeving van het bedrijf. Meeverhuizen naar Papendrecht is voor Desirée geen optie: "Ik heb een jong kind en de opvang is niet lang genoeg open om op een neer naar Papendrecht te kunnen. Maar ik sta hier voor mijn collega's. Ik vind dat zij hetzelfde behandeld moeten worden als hun collega's in Helmond." Zelf is ze nu op zoek naar een andere baan.

"We zijn blijkbaar niet meer belangrijk voor het bedrijf."

Bij Fokker Elmo in Hoogerheide worden kabelbomen voor vliegtuigen gemaakt; oftewel alle bedrading tussen cockpit en andere vliegtuigonderdelen. Er werken zo'n 850 mensen, waarvan 350 uitzendkrachten. "Er komen vast nog meer acties, dus ik ben gelijk maar lid geworden van de vakbond", vertelt een werkneemster uit Putte. "De regelingen zijn gewoon hartstikke slecht hier. En we begrijpen nog steeds niet waarom Fokker Elmo hier in Hoogerheide dicht moet. We zijn blijkbaar ineens niet meer belangrijk voor het bedrijf." Onder de stakers gaat het verhaal de ronde dat het bedrijf druk heeft uitgeoefend op medewerkers om niet te gaan staken. "Mensen die toch het werk neerleggen mogen volgende week naar kantoor komen", vertelt een vrouw. Ook de meeste uitzendkrachten zijn dinsdag gewoon aan het werk gegaan. Toch zijn de vakbonden FNV en CNV dik tevreden met het aantal stakers. FNV-bestuurder Jan Meeder: "Dit is een geweldige opkomst. En dat ook wel iets zien: mensen zijn boos." Ook hij hoorde van werknemers dat ze onder druk zijn gezet om niet te gaan staken. "We leven hier niet in de middeleeuwen, dus dit slaat werkelijk alles. Mensen mogen staken om voor hun rechten op te komen." Moederbedrijf GKN Fokker gaat niet inhoudelijk in op geruchten over werknemers die zouden zijn geïntimideerd. Over de 24-uursstaking is het bedrijf teleurgesteld. "We vinden het jammer dat de bonden een staking hebben uitgeroepen bij Fokker Elmo. We hebben een goede verplaatsingsregeling afgesproken met de bonden die we voor onze medewerkers in Hoogerheide en Helmond implementeren."