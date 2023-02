Koe valt in het water en verdrinkt, nét na de geboorte van haar kalfje

Een triest tafereel dinsdagochtend in het Burgemeester van Zwietenpark in de Maaspoort in Den Bosch. Een koe belandde in het water en overleed, net nadat ze was bevallen van een kalfje.

Volgens een buurtbewoonster was de koe na de bevalling naar een sloot naast de Noorderplas gelopen voor de nageboorte. Ze lag op de rand en kwam in het water terecht. De vrouw belde 112 maar de brandweer kon het dier niet meer redden. Het kalfje wilde achter de moeder aanlopen, maar kon nog net worden tegengehouden. De overleden moeder werd even later uit het water gehaald en onder een wit laken langs de kant gelegd. Verzwakt

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de koe door de bevalling flink was verzwakt en aan het wandelen was gegaan. Het dier kwam zo in de sloot terecht. Daar stond het water stond zo hoog dat ze er niet meer zelf uit kon komen. Het kalfje is meegenomen en naar een veilige plek gebracht. In het Burgemeester van Zwietenpark lopen sinds 1999 runderen van het Limousin-ras, dat oorspronkelijk uit Frankrijk komt. Het zijn grote, gespierde dieren die meehelpen het gebied rond de Noorderplas op een natuurlijke manier te beheren.