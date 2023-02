Personeel Amphia voert actie: 'Ik kan mijn reiskosten niet eens betalen'

Personeel van het Amphia ziekenhuis in Breda heeft dinsdag drie keer kort de hoofdingang geblokkeerd met een zitactie. Verpleegkundigen, schoonmakers en andere medewerkers in loondienst vragen hiermee aandacht voor een betere cao. De vakbonden ruziën daar al een tijdje over met de werkgevers en zwaardere acties zijn op komst: "We gaan zondagsdiensten draaien met alleen spoedeisende hulp."

Ze geeft een voorbeeld. "Ik weet soms niet hoe ik naar mijn werk moet komen omdat ik de benzine niet kan betalen. Wij krijgen een vergoeding van acht cent per kilometer voor maximaal dertig kilometer per dag. Maar ik heb er vijftig te rijden. Moet ik de laatste twintig kilometer dan maar lopen?"

Het personeel van het Amphia Ziekenhuis is het flink beu. Meer loon en betere arbeidsvoorwaarden zijn volgens hen echt broodnodig. "Er zijn medewerkers, en daar val ik zelf ook onder, die steeds vaker hun rekeningen niet kunnen betalen", zegt verpleegkundige Jessica Swijnenburg. "De lonen zijn niet meegestegen met de inflatie en dat is een groot probleem."

"De gezondheidszorg gaat op deze manier helemaal kapot", ziet een andere verpleegkundige. "Zo krijgen wij geen nieuwe collega's meer en is er straks dus geen zorg meer aan het bed. Het is kiezen of delen."

"Er is heel veel mis", meent ook ic-verpleegkundige Arjan van den Broek. Hij is lid van het actiecomité van het Amphia Ziekenhuis. "In het huidige eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao verslechtert onze positie zelfs. Met deze zitactie proberen we de eisen van de vakbonden kracht bij te zetten. We laten symbolisch zien dat werkgeversorganisatie NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) ons laat zitten. Dit is een signaal."

De vakbonden hebben inmiddels een ultimatum gesteld aan de NVZ. Voor 21 februari 12.00 uur moet er een beter cao-aanbod liggen, anders volgen er meer acties. "Als er niets beters komt, gaan we het zwaarste middel inzetten en dat is het draaien van zondagsdiensten. Dat betekent dat er alleen spoedeisende hulp wordt verleend."