Blikje bier op straat met carnaval: 'Niet alleen feest voor yuppen'

Het aangekondigde verbod op glas- en blikwerk tijdens carnaval houdt in Breda de gemoederen al een week bezig. Feestvierders die eigen blikjes bier of flessen sterke drank bij zich hebben, geopend of ongeopend, kunnen door Team Handhaving en boa's in de kraag worden gevat. Politiek Breda is verdeeld over de maatregel. De SP heeft al een motie ingediend om in ieder geval blikwerk toe te staan.

"Wij snappen het glasverbod met carnaval in de binnenstad wat betreft de veiligheid", zegt fractievoorzitter Inge Verdaasdonk van de SP. "Maar het blikverbod dat is toegevoegd, heeft nogal een impact op de carnavalsvierders. Het carnavalsfeest is hiermee niet meer meer voor iedereen, want sommige mensen kunnen de hoge prijzen van de drank niet meer betalen. Dan sluit je een groep uit en dat willen wij niet. Het zorgt voor onrust bij sommige mensen en het moet zeker niet alleen een feest voor yuppen worden. Sta blik dus wel toe." De SP voelt zich hierin voor een deel gesteund door D'66. "Het is goed dat er controles zijn op het meenemen van glaswerk", laat raadslid Tim van 't Hof weten. "Bij de Bredase Klûntocht zagen we ook zorgelijke situaties met glaswerk. Blik snappen we minder. We zien vanuit veiligheid namelijk een verschil tussen glas en blik."

"Een stuk glas of blik is zo een steekwapen."

Daar denken ze bij de VVD anders over. "Helaas zien we steeds vaker dat tijdens carnaval en andere evenementen er incidenten zijn met stukken glas of blik", zo laat de fractie weten. "Daarom zijn wij voorstander van de preventieve maatregel in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en de controle hierop." Ook de PVDA is voorstander. "Wij vinden de controles een prima idee", zo zegt burgerraadslid Peter van der List. "Veiligheid voor alles, want een stuk glas of blik is zo een steekwapen. En we willen ook niet dat de ambulance lek rijdt."

Geen eigen drank betekent wellicht voor sommige mensen dat ze het grote leutfeest door hogere bierprijzen moeten overslaan. Van der List wuift dat argument weg. "Een pilsje kost normaal 3,20 euro en ieder weekend puilt de binnenstad uit. Nu het met carnaval 3,30 euro wordt, hoor je ze ineens wel. Dat vind ik apart."

"Mensen mogen best één of twee blikjes per persoon de stad mee innemen."