Bloed en poep op de trap: bewoners van TalentSquare zijn klaar met overlast

Bloedspoor op de trap. Een dakloze slaapt in de gang. De gesloopte gevel. Matras met kussen op de 7e verdieping in de gang. Een van de gesloopte ramen. Kleren in de lift. Volgende Vorige 1/6 Bloedspoor op de trap.

Bewoners van de Tilburgse studentenflat TalentSquare zijn het zat. De studenten worden al jaren geterroriseerd door daklozen die ze achtervolgen en die in de gangen slapen. Het is er ook regelmatig een grote bende. Afgelopen weekend is een ruit ingeslagen en van de trap naar de lift loopt een bloedspoor. Ook poep op de trap is de bewoners niet onbekend. De studenten vragen de woningcorporatie om meer beveiliging, maar dat is nog zonder succes.

Een gebruikte tampon, matras, volle vuilniszakken, kleren en gedumpte meubels: het is slechts een kleine greep uit troep die de studenten in de gangen van het complex tegenkomen. "De overlast is enorm", zegt Olav Stol. Hij woont in de flat en zit bij het woonbestuur van TalentSquare. "De bloedsporen in de lift en gangen zijn wel het ergste wat ik heb gezien. En dit weekend is een ruit ingeslagen. Die is net vervangen, maar ook die nieuwe ruit is alweer beschadigd." De bewoners voelen zich nog het meest geterroriseerd door de daklozen. "Ze slapen wekelijks in de trappengangen", zegt Olav. Uit een poll van het woonbestuur blijkt dat zeker honderd bewoners 's avonds niet meer naar buiten durven omdat ze zich onveilig voelen.

"Ik ga nooit met de trap."

"Het is super eng", vertelt een bewoonster die anoniem wil blijven. "Ze achtervolgen je, proberen naar binnen te komen of gaan voor je raam staan en naar binnen kijken." Ook heeft ze 's nachts al vaak glas van boven naar beneden kapot horen vallen. "Dit complex heeft dertien etages. Dus de afstand die het glas aflegt... Levensgevaarlijk." "Ik ga nooit met de trap", vertelt student Fotini Kalaira. Onveilig voelt deze bewoonster zich niet, maar ze vindt het wel vervelend dat er steeds rare dingen gebeuren. Onlangs werd ook zij achtervolgd door iemand die het gebouw in probeerde te komen. "Ik wilde naar binnen en zag dat een vrouw voor de deur stond te wachten. Ze probeerde achter me aan naar binnen te gaan. Ik heb gezegd dat dit gebouw alleen voor bewoners is en dat ze de deur moest openen met haar eigen sleutel. Die had ze niet."

"Soms komt er politie, maar die blijft weg als die het te druk heeft."