Stomdronken bestuurder botst tegen politieauto

Een dronken bestuurder is maandagnacht rond half drie met zijn wagen op een politieauto gebotst. Dat gebeurde op de carpoolplaats aan de Nerhoven in Gilze, vlakbij de A58. Agenten wilden de man controleren, maar nadat hij hen zag, reed hij slingerend de carpoolplaats verder op.

De agenten gaven hem een stopteken waarna hij de auto achteruit reed en met hoge snelheid op de dienstwagen botste. Toen de bestuurder uit zijn auto werd gehaald, bleek dat hij niet op zijn eigen benen kon staan.

Hij is meegenomen naar het politiebureau. De man had bijna vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij moet zich melden bij de rechter.

De man is eerder veroordeeld voor het rijden onder invloed. "Hij zal een pittige straf tegemoet zien", schrijft de politie op Facebook.