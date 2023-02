Wereldkampioene kunstrijden voor iedereen te bewonderen in Tilburg

Regerend wereldkampioene kunstrijden Kaori Sakamoto uit Japan is binnenkort in Tilburg te bewonderen. Ze is te zien tijdens de Challenge Cup, het grootste kunstrij-evenement op Nederlandse bodem dat wordt gehouden van 23 tot en met 26 februari. Daar wordt ook geschaatst om de Nederlandse titels. Het evenement is voor iedereen gratis toegankelijk.

Sandra Kagie / ANP Geschreven door

Een mooie kans dus om naast onze topper Lindsay van Zundert de absolute wereldtop op het ijs van het IJssportcentrum in Tilburg te zien. Naast wereldkampioene Sakamoto komt tijdens de Challenge Cup ook haar landgenote Mai Mihara in actie, zij is de winnares van de prestigieuze Grand-Prix-finale. En ook bij de mannen is het toernooi sterk bezet met Japanner Sota Yamamoto, de nummer 2 van de Grand Prix-finale, en zijn landgenoot Shun Sato, die die wedstrijd als vierde afsloot. Verder komen onder anderen de Italiaan Matteo Rizzo, de nummer 2 van het afgelopen EK, en de Amerikaan Andrew Torgashev in Tilburg in actie. Kwalificatie voor het WK

Voor zowel nationale als internationale rijders vormt de wedstrijd in Tilburg de laatste kwalificatiemogelijkheid voor het WK Kunstrijden dat plaatsvindt van 20 tot en met 26 maart in Japan. De Challenge Cup werd vorig jaar voor het eerst in Tilburg gehouden en zal daar tot en met 2024 plaatsvinden. Hier alvast een voorproefje van de Challenge Cup: een optreden van wereldkampioene Kaori Sakamoto en daaronder haar landgenoot Sota Yamamoto

Wachten op privacy instellingen...