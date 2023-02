Wie niet weet wat te stemmen kan terecht bij het Brabants Kieskompas

De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan, maar het blijft voor veel mensen een lastige keuze waar ze op moeten stemmen. Daarom heeft Brabant dit jaar voor het eerst een eigen stemhulp, helemaal gericht op thema’s die hier spelen. En de stellingen zijn deze keer niet door de politieke partijen zelf bedacht, maar door journalisten uit de regio. Een Kieskompas op maat dus.

“Voorheen waren de stellingen vrij algemeen. En ging het minder diep in op de pijnpunten per provincie”, vertelt politiek verslaggever Tessel Linders van Omroep Brabant. Samen met collega's bedacht ze een aantal stellingen. “De opkomst is bij de Provinciale Statenverkiezingen traditioneel lager dan de opkomst voor de Tweede Kamer. Met zo’n kieskompas op maat hopen we dat mensen eerder naar de stembus gaan en zich daarna ook meer betrokken voelen.”

Input van journalisten

Het Kieskompas krijgt in iedere provincie een eigen gezicht. De journalisten in Brabant hebben de verkiezingsprogramma’s bekeken en de standpunten van de politieke partijen vergeleken. Op basis daarvan zijn stellingen bedacht, waar de partijen antwoord op hebben gegeven. En die antwoorden zijn weer door de journalisten gecheckt aan de hand van openbare bronnen en gevoerd beleid.

Tessel Linders heeft meegewerkt aan de stellingen in Brabant. Volgens haar zijn wonen en landbouw belangrijke thema's. “Elke provincie heeft te maken met stikstofbeleid, maar alleen hier moeten boeren jaren eerder hun stallen aanpassen. Wat vinden Brabanders daarvan? Dat is een van de stellingen die je in het oude Kieskompas niet zou zijn tegengekomen", vertelt ze.

Chatten met Steffie

Voor mensen die politiek ingewikkeld vinden, staat chatbot Steffie klaar. Zij leest de stellingen voor en geeft uitleg bij ingewikkelde woorden. "Hoe goed we ook ons best hebben gedaan om de stellingen helder op te schrijven, politiek is gewoon ingewikkeld", zegt Tessel. "Daarom is het zo fijn dat deze functie er nu ook is."

Klik hier om naar de Brabantse stemhulp te gaan.