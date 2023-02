Lichaam gevonden in water in Breda

In de Nieuwe Mark in Breda is woensdagochtend een lichaam gevonden. Duikers van de politie hebben het lichaam geborgen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.

Tegen de middag zetten agenten een stuk van de Nieuwe Prinsenkade af met rood-witte linten. Ook de Forensische opsporing was aanwezig. De politie heeft na onderzoek de identiteit kunnen vaststellen en geconcludeerd dat de persoon niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Het onderzoek is daarmee afgerond.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision