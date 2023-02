Cafés verbouwen voor carnaval op volle sterkte: 'Iedereen heeft er zin in'

Kroegen en feestzalen maken zich op voor het carnaval dat vrijdag voor het eerst sinds de coronapandemie op volle sterkte losbarst. Zo ook in Striepersgat, zoals Valkenswaard komende week heet. In uitgaansgebied de Statie hebben drie horecabazen de handen ineen geslagen om er een mooi feest van te maken. Bijna alle slingers en ballonnen hangen op hun plek.

Een enorme voortent ontneemt het zicht op Du Commerce, Willem II en De Fantast. De drie cafés werken nauw samen met carnaval. Er wordt nog wat getimmerd en de laatste ballonnen gaan aan het plafond. Bijna alles is klaar voor het feest der feesten.

De hangtafels staan al klaar

We zouden het bijna vergeten, maar het is de eerste onbezorgde carnaval sinds de coronacrisis. Hoewel vorig jaar alle beperkingen net vooraf aan het feest aan de kant waren geschoven., bleven veel mensen thuis uit angst om ziek te worden. Anno 2023 ligt dat heel anders. De kasteleins op de Statie verwachten dat het ouderwets losgaat.

"Het gaat nu om de

Bryan Daris Du Commerce is druk met verbouwen en versieren. "Ja, het gaat goed, dadelijk nog de drank in de koeling leggen. Het gaat nu om de finishing touch, het biljart moet nog aan de kant, de ballonnen komen zo. We zetten nog tafeltjes neer om het bier op te zetten en de geluidsboxen moeten worden afgedekt tegen te gezellige mensen met een glaasje te veel op die ertegenaan vallen."

Nog wat zaagwerk in de voortent.

"Je moet met alles rekening houden met carnaval. Vooral met een hoop gezelligheid", lacht Bryan. "We hopen iedereen met volle teugen te mogen ontvangen, met liefde en plezier. We verwachten de drukte van voor corona, want iedereen heeft weer zin in een feestje". Dat merkt Bryan aan veel voorbijgangers. Ze roepen hem toe: 'Ziet er weer gezellig uit, tot vrijdag!'

"Gelukkig kan ik liplezen."