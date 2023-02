Nooit eerder zoveel verloop in Provinciale Staten: 33 Statenleden stopten

Sinds de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 zijn 33 Statenleden voortijdig gestopt. Dat blijkt uit gegevens die Omroep Brabant bij de provincie heeft opgevraagd. De redenen voor vertrek lopen uiteen, van een nieuwe baan elders tot overlijden. Maar vooral het wethouderschap en deelname aan het provinciaal bestuur binnen Gedeputeerde Staten lokten Statenleden weg.

Dat is een fikse toename vergeleken met de voorgaande bestuursperiode. Toen namen slechts twaalf Statenleden voortijdig afscheid. Liever besturen

Sinds 2019 maakten in totaal tien Statenleden de overstap naar het bestuur, de Gedeputeerde Staten. Deze Statenleden bleven dus wel werkzaam in de provinciale politiek. Het aantal is hoger dan in andere bestuursperiodes. Dat is te verklaren, doordat er tot drie keer toe een nieuw college gevormd moest worden: in 2019, 2020 en in 2021.

De meeste Statenleden die echt uit het provinciehuis vertrokken, deden dat omdat ze wethouder werden. Negen keer verruilde men een zetel voor het wethouderschap: Liesbeth Sjouw (D66), gemeente Eersel

Harold van den Broek (Lokaal Brabant), gemeente Maashorst

Thierry de Heer (D66), gemeente Woensdrecht

Maarten Everling (SP), gemeente Bernheze

Marco van der Wel (Partij voor de Dieren), gemeente Arnhem

Martijn de Kort (PvdA), gemeente Helmond

Ankie de Hoon (CDA), gemeente Dongen

Eric Logister (D66), gemeente Oisterwijk

John Bankers (CDA), gemeente Asten Instorten en aan carrière bouwen

Het uiteenvallen van Forum voor Democratie speelde ook een rol in het grote verloop. Stijn Roeles, Hans Smolders en Gemma van Heusden-Wienen namen afscheid van de Staten én de partij, nadat bleek dat leden van de jongerenpartij JFvD zich antisemitisch uitlieten in appgroepen. Het afscheid van de drie Statenleden betekende ook dat de lijst uitgeput raakte. Van de drie zetels die Forum eigenlijk heeft, wordt er momenteel nog maar één bezet. Een tweetal Statenleden werd directeur: Femke Dingemans (D66) bij de Brabantse Milieufederatie, Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP) bij Collectief Rivierenland. Marcel Deryckere (CDA) werd ‘Adviseur Public Affairs en Stakeholdermanagement’ bij Essent. Stoelendans

De meeste volksvertegenwoordigers vertrokken bij D66. Binnen die fractie vond een heuse stoelendans plaats: van de vijf oorspronkelijke Statenleden is alleen Ine Meeuwis nog over. De overige vier zetels veranderden zeven keer van eigenaar. Liesbeth Sjouw nam in augustus 2019 plaats in de Staten, vertrok in december 2020 om wethouder te worden en is sinds mei 2022 weer terug. Na D66 komen de VVD met 6 en het CDA met 5 wisselingen op plek twee en drie in de ranglijst. Het leveren van respectievelijk drie en twee Gedeputeerden wordt hierin meegerekend. Als we dat bij alle partijen doen, ontspringt er geen één de dans als het gaat om vertrekkende Statenleden:

