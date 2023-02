'Bavaria financiert oorlog', zegt consul Oekraïne maar bierbrouwer ontkent

Honoraire consul van Oekraïne Karel Burger Dirven uit Den Bosch vindt het onacceptabel dat Bavaria bier nog steeds te krijgen is op de Russische markt. Vorig jaar juni liet Bavaria in het tv-programma KRAAK. van Omroep Brabant weten dat ze de licenties in Rusland wil stopzetten. Dat is ook gebeurd, maar het bier is nog steeds te koop. “Het is een morele verplichting voor bedrijven om Rusland te verlaten”, zegt Burger Dirven. “Bavaria financiert de oorlog van Rusland.”

De honoraire consul van Oekraïne woont in Den Bosch en hij is sinds de inval door Rusland, samen met de Oekraïense ambassade, non-stop bezig met de oorlog en alles wat daar in Nederland mee samenhangt. Hij maakt zich boos over de opstelling van de Lieshoutse bierbrouwer. “In Rusland is het bier in de supermarkt en online nog gewoon te krijgen. Er zijn legio bedrijven, van McDonald's tot DHL, die gewoon stoppen met zakendoen met Rusland. Straks, na de oorlog, worden die bedrijven in Oekraïne met open armen ontvangen om hun investeringen te doen. Ik zie dat niet gebeuren met Bavaria.”

“We onze hebben afschuw uitgesproken over de Russische agressie in Oekraïne”

Swinkels Family Brewers, waartoe Bavaria behoort, neemt met kracht afstand van de woorden van de honorair consul. “Vanaf het eerste moment van de oorlog hebben we onze afschuw uitgesproken over de Russische aanwezigheid en agressie in Oekraïne”, schrijft het bedrijf in een verklaring. “Bij afkoop van de licentie zouden we veel geld aan Rusland moeten overmaken. Dat gaat tegen de geest van de sanctiewetgeving in. Omdat wij geen geld wilden verdienen met ons licentiecontract in Rusland, hebben wij besloten om de inkomsten uit dit contract vrij te maken voor goede doelen in Oekraïne. Ook op andere manieren proberen wij Oekraïne te helpen”, aldus de verklaring van Bavaria.

"Gaat het Bavaria om de moraal of om het geld? Nou duidelijk om het laatste."