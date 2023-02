Kitty heeft een nieuwe theatershow, maar vreest dat ze die zelf niet haalt

De foto’s voor de rouwkaart liggen al klaar en ze heeft al tig keer afscheid genomen van haar familie, maar Kitty Trepels van Mil uit Uden lijkt onverwoestbaar. De theatermaakster leeft al twaalf jaar met uitgezaaide borstkanker en krijgt keer op keer te horen dat haar tijd gekomen is. Maar toch krabbelt ze steeds weer op. "Mijn vrienden en familie geloven me niet eens meer.”

In 2016 voorspelden haar artsen dat Kitty nog maximaal drie jaar te leven had. Ze moet iedere drie weken aan het infuus, door de chemo zijn al haar organen beschadigd en ze ziet niet meer scherp door een tumor in haar hoofd.

“Soms heb ik het idee dat ik in een dodencel zit en er maar niet uitgehaald wordt."

Nadat ze al meerdere keren op de intensive care belandde, sloeg in september echt het noodlot toe. De bloeduitslagen van haar lever waren zo slecht dat haar situatie uitzichtloos werd. “De arts had alleen nog chemopillen, waar ik eerder bloedvergiftiging van kreeg. En de kans dat ze aan zouden slaan was drie procent", vertelt Kitty. "Ze meldde me aan voor een hospice en zei dat ik mensen moest gaan bellen om afscheid te nemen.” Omdat ze weinig te verliezen had, besloot Kitty de pillen te nemen. En weer, als een wonder, sloegen de medicijnen aan. Maar opluchting en levensvreugde hebben bij Kitty inmiddels plaatsgemaakt voor angst en verdriet. “Soms heb ik het idee dat ik in een dodencel zit en er maar niet uitgehaald word”, zegt ze. “Het voelt alsof er continue een pistool tegen je hoofd gehouden wordt. En dat er wel geschoten wordt, maar de kogel blijft hangen.”

"Al val ik dood neer op het podium, die voorstelling moet nog."