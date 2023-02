112-nieuws: twee gewonden na ongeluk • bewoners Deurne ontruimd na gaslek

14.53

Tijdens werkzaamheden op het Martinetplein in Deurne is een gasleiding geraakt. De bewoners die dichtbij het lek wonen, zijn geëvacueerd en blijven tijdelijk in het cultureel centrum even verderop. Het is nog niet bekend, wanneer ze terug naar huis mogen. Monteurs van Enexis zijn aanwezig om het lek te dichten. Een ambulance is aanwezig, omdat twee mensen zich niet goed voelden.