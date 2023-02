Een carnavalshit maken was nog nooit zo simpel (met dank aan Lamme Frans)

Met de carnavalsperiode voor de deur, vliegen de nieuwe carnavalsnummers je om de oren. Heb jij nou ook altijd al een eigen kraker willen maken, maar weet je niet hoe? Dan heeft Lamme Frans een oplossing voor je bedacht.

De carnavalsartiest heeft een speciale carnavalsmachine gemaakt, waarmee iedereen straks kan beschikken over een eigen carnavalsnummer. Op de speciale website kun je invullen over welke onderwerpen de hit moet gaan en dan is het binnen no-time gepiept. Of je nu een kraker wil over je huisdier en favoriete eten, of over je favoriete drankje: op je beeldscherm verschijnen twee coupletten en een refrein naar wens. Je krijgt ook een bijpassende albumhoes.

In de videoclip van 'Handjes Handjes Bloemetjesgordijn' van Lamme Frans was de carnavalsmachine ook al te zien. Toen was het slechts nog een decorstuk. Maar nu is 'ie tot leven gekomen.

Lamme Frans is blij met het resultaat. "Het is niet te geloven waar de computer tegenwoordig toe in staat is, je verbaast je af en toe over hoe goed de tekst soms loopt", aldus de artiest. "Ik ken carnavalsartiesten die er hun voordeel mee zouden doen!"

Rijmen blijkt overigens soms nog wat te ingewikkeld voor de computer. "Het blijft toch ook een vak, hè. Zoals je me aan het einde van ‘Handjes Handjes Bloemetjesgordijn’ al hoort roepen: 'volgend jaar schrijf ik ‘m gewoon weer zelf!"

'Originele invalshoek'

De website maakt gebruik van een algoritme dat teksten genereert op basis van de twee onderwerpen die je invult. De carnavalsmachine is gemaakt in samenwerking met digitaal bureau LiveWall uit Tilburg.

Eelco van de Wiel, oprichter van LiveWall, legt uit: "We experimenteren als bureau graag met nieuwe technologie, en artificial intelligence hoort daar zeker bij. Het is altijd leuk om te dat te combineren met een originele invalshoek, zoals in dit geval de carnavalsmuziek. En als fervent carnavalsvierders was de link met de Carna+ uit de videoclip van Lamme Frans voor ons snel gelegd.”

Wil jij je eigen kraker maken? Dat kan hier.

