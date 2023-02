NS zet meer én langere treinen in tijdens carnavalsweekend

Goed nieuws voor carnavalsvierders die komend weekend naar een andere stad willen reizen voor een mooie feestje. De NS zet extra treinen in. "Want met carnaval geldt: NS is de BOB."

Om de verwachte drukte op te kunnen vangen, zet de NS dit weekend minimaal twee treinen per uur in. Ook worden tussen Breda en Rotterdam zaterdagnacht extra treinen ingezet. Extra plek

Daarnaast zijn de laatste treinen van de dag een stuk langer, zodat iedereen ook weer netjes thuiskomt.