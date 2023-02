Jonge wagenbouwers hebben nu zelf kinderen: 'Nog één keer volle bak'

Vriendengroep De Zimkus bouwde in 1997 haar eerste carnavalswagen. Toen zaten ze nog op de basisschool, maar 26 jaar later zijn veel bouwers inmiddels vader of moeder. Dit jaar genieten ze extra van alle bouwavonden, want het is de laatste keer dat de groep met een grote wagen meedoet aan de optocht van Boemeldonck (Prinsenbeek).

Corona en een zware storm legden drie jaar aan een stuk veel carnavalsoptochten plat. Zo ook in Prinsenbeek. Maar met nog een paar dagen voor de boeg, wordt er in de bouwschuur van carnavalsvereniging De Zimkus nu hard gewerkt om de wagen op tijd klaar te hebben. Wel een beetje met een gemengd gevoel, want het is laatste grote wagen die ze nog bouwen. De Zimkus reden vele jaren mee bij de grote wagens in Boemeldonck. Na drie jaar zonder optocht willen De Zimkus nog één keer knallen. Voorzitter Thijs Timmers: "We willen onze bouwcarrière rijdend afsluiten, als laatste wagen in de optocht. We gaan nog één keer volle bak en kijken wel waar het schip standt."

"Onze prioriteiten verschuiven, zeg maar."

Waar ze ooit begonnen als scholieren, zijn de bouwers nu inmiddels vaders en moeders. "Onze levensfase is veranderd en er komen allemaal kleintjes bij. Onze prioriteiten verschuiven, zeg maar." En daarmee zijn De Zimkus geen uitzondering met andere bouwclubs in Brabant die te weinig aanwas van jonge bouwers hebben. Toch willen De Zimkus blijven bouwen, maar niet meer met de A-wagens. "Het plan is om voor de kleine kinderen wat te gaan maken. Maar in wat voor vorm, dat gaan we wel zien", vertelt Thijs. Als relatief klein dorp met een relatief grote optocht heeft Prinsenbeek veel overeenkomsten met Zundert, waar het Bloemencorso wereldberoemd is. Timmers: "Ik las laatst in een boekje 'carnaval is een groot toneelstuk', maar dat wordt op den Beek heel serieus genomen. Het leeft heel erg en ik denk dat dat ook wel de kracht van een kleine gemeenschap is. Dat zie je in de grote stad toch minder."

"Aan al het goede komt een einde."

Carnavalsvereniging De Zimkus heeft sinds het begin een nauwe samenwerking met buurtschap Stuivezand in Zundert. In zomermaanden, in de aanloop naar het Bloemencorso, helpen de bouwers uit Prinsenbeek mee aan de corsowagens. En ik aanloop naar de carnaval zijn de Zundertenaren te vinden in de bouwschuur van carnavalsvereniging De Zimkus. Dit jaar dus de laatste grote wagen. "Aan al het goede komt een einde, zeggen ze wel eens. Maar het mooie aan een bewuste keuze is dat we er ook bewust van genieten. En gelukkig hebben we de foto's nog, dus kunnen we altijd terugblikken", lacht Timmers.