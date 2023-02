Wat je dit weekend kunt doen als je niet van carnaval houdt

Houd je niet van carnaval? Het is met een vergrootglas zoeken naar andere dingen die je dit weekend kunt doen. Maar er zijn wel alternatieven. Wat dacht je van het verzorgen van kamelen op een echte kamelenmelkerij, een alpacawandeling of dansen bij een gratis concert van een reaggeband?

Wat je kunt doet is natuurlijk afhankelijk van je budget. Carnavalsvierders die tussen het hossen door een hapje in de stad eten, slaan al snel 80 tot 100 euro per dag stuk. Als je dat geld aan niet-carnavalsactiviteiten kunt spenderen, zijn de mogelijkheden groot.

Maar we gaan er eerst even van uit dat je een lege of smalle beurs hebt. Iets met inflatie, wittewel.

1. Ochtendwandeling

Ga op stap met de boswachter bij een ochtendwandeling. Dan kan zondagochtend bij Huis ter Heide. Terwijl de carnavalsvierders hun roes uitslapen, meld jij je om tien uur bij de parkeerplaats bij De Moer waar de wandeling start. Je ziet onder meer Schotse Hooglanders en leert meer over hun gedrag. Deelname kost een tientje. Vind je dat te veel? Je kunt natuurlijk ook alleen de bossen in. Zeker maandag en dinsdag blijft het volgens de voorspellingen droog. Goede wandelschoenen aan en gaan maar. Geen hoempapaband te bekennen tussen de bomen en heide, alleen vogeltjes die hun eigen concert fluiten.

2. Bioscoopfilm

De bioscoop is ook een goede uitwijkplek als je niet van carnaval houdt. En er draaien veel blockbusters. Houd je van superhelden? Bezoek dan bijvoorbeeld 'Antman and the Wasp: Quantumania', het vervolg op de eerste 'Antman' uit 2018. En ook andere vervolgfilms zijn de moeite waard: 'Avatar: the Way of the Water' of 'Magic Mike's Last Dance'. Als je met de kinderen gaat, kun je dit weekend onder meer naar 'De Gelaarsde Kat 2'.

3. Weekendje weg

We zeiden het al. De gemiddelde carnavalsvierder slaat met carnaval al snel 400 euro stuk. Voor dat geld kun je ook een weekendje weg. Met de auto ben je zo boven de grote rivieren waar geen of weinig gecarnavald wordt. Mijd wel Gelderland want ook daar vieren ze in sommige dorpen en steden carnaval. Of wat denk je van België. Vliegen naar bijvoorbeeld Barcelona kan ook, maar als je nu nog moet boeken ben je voor een retourtje vanaf Eindhoven Airport al bijna 300 euro kwijt.

4. Kamelen kijken

Om kamelen te zien hoef je niet naar de woestijn. Het kan binnen onze eigen provincie. In Berlicum staat een echte kamelenmelkerij, waar je een 'safari' kunt doen. Je mag de dieren aaien, krijgt een rondleiding en mag de kalfjes de fles geven en kamelenmelk proeven. Heb je meer met de alpaca, een ver broertje van de kameel? In onder meer Vorstenbosch en Mariahout kun je een lange wandeling met alpaca's maken.

5. Naar het museum

Natuurlijk kun je binnen onze eigen provincie naar de Efteling of de Beekse Bergen. Maar misschien vinden je kinderen een Efteling-tentoonstelling ook leuk. Die is te zien in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Denk aan de eerste spiegel van Sneeuwwitje en originele tekeningen van Anton Pieck. Zonder kinderen is het leuk om een bezoek te brengen aan een tentoonstelling vol borduurwerk in het Textielmuseum. Zelfs Maxima werkte aan de gordijnen mee.

6. Reggaeband

Van het kleinste tot het grootste café, ze draaien de komende vijf dagen bijna allemaal hits van Lamme Frans en Snollebollekes. Toch hoef je niet te wanhopen. Zo treedt in Gemert vanavond een reggaeband op. Je kunt gratis met Consciousness meeswingen in Gemert.