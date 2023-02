Michelle werd vroeger gepest, maar is nu finaliste 'mooiste buurmeisje'

Michelle Dijkmans uit Eindhoven zou zomaar eens het mooiste buurmeisje van Nederland kunnen worden. De 23-jarige studente Communicatie staat sinds donderdag in de finale, samen met zeven andere buurmeisjes in de jaarlijkse verkiezing van mannenblad FHM.

Het avontuur begon een paar weken geleden toen ze zich spontaan inschreef voor de verkiezing. “In eerste instantie voor de grap”, vertelt ze. “Maar later kwam ik tot de conclusie dat het echt wel iets voor mij is.”

Michelle ging druk stemmen verzamelen om steeds een ronde verder te komen. “We begonnen met 64 meiden en nu, zeven ronden later, zijn we met z’n achten over.”

Er zou een droom voor Michelle uitkomen als ze volgde week de titel ook echt wint. “De winnares krijgt een fotoshoot in lingerie. En dat is altijd een droom voor mij geweest. Ik wilde altijd heel graag model worden, maar werd gepest en was heel onzeker. Zo onzeker dat ik er zelfs een eetstoornis aan overhield. Als ik toen langs de Hunkemöller liep en ik zag van die prachtige meiden op die grote posters dan dacht ik: als ik dat ooit zou durven doen... En nu zou het zomaar eens kunnen gebeuren.”

Maar voor ze het meest begeerde buurmeisje is, moet de geboren en getogen Eindhovense nog heel veel stemmen krijgen. “Volgende week donderdag is de uitslag. Ik hoop echt dat ik win.”

Ook stemmen op Michelle? Via de Instagrampagina @tabacfragrancesnl kun je je stem uitbrengen. Om te stemmen moet je een reactie achterlaten onder een carrousel, met het nummer dat bij de foto hoort. Michelle heeft nummer 8.