Babychimpansee geboren, maar de vader is nog niet bekend

In Dierenrijk in Mierlo is donderdag een zeldzaam babyaapje geboren. Het gaat om de West-Afrikaanse chimpansee, die in het wild ernstig bedreigd wordt. Het geslacht, de naam én de vader van het aapje zijn nog niet bekend, maar de dierentuin is er in ieder geval alvast heel erg blij mee.

De kleine chimpansee werd voor de ogen van de bezoekers geboren, hoewel moeder Christa wat houtwol naar zich toe trok om aapjes kijken te voorkomen. Daarmee is de baby het achtste lid van de chimpanseefamilie.

Papa onbekend

De dierentuin gaat via een DNA-onderzoek proberen te achterhalen wie de vader is. Alfamannetje Pat (23) maakt volgens dierenverzorger Stephan Rijnen het meeste kans op een match, omdat hij de baas van de groep is. Maar hij heeft concurrentie van de jongere Fahamu (14): "Want die slaat graag zijn slag als de baas van de groep niet oplet."

In de groep is het niet belangrijk wie de vader is, omdat mannenapen geen vadergevoelens hebben. Wel is het belangrijk voor het managementprogramma van de dierentuin, om nauwlettend de gezondheid van de apen in de gaten te houden.

Een Afrikaanse delicatesse

In de natuur wordt de chimpanseesoort ernstig bedreigd. Ze leven in de bossen in Afrika, maar hun leefgebied wordt daar gekapt voor de mijnbouw. Ook staan de apen bekend als luxe delicatesse of als huisdier, hoewel dat allebei illegaal is.

Zodra het geslacht van de baby onthuld is, mogen de dierentuinfans kiezen uit drie namen.