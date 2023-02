Rosa (3) mag koningin Máxima een tekening geven: 'Wat een mooie mevrouw!'

Stel je bent drie jaar oud en de koningin komt bij jou om de hoek op visite. Dan ben je natuurlijk gek als je niet gelijk even je kleerkast induikt om je mooiste prinsessenjurk uit te kiezen. Rosa (3) uit Eindhoven wachtte als een engeltje op de koningin: "Oh, wat een mooie mevrouw!"

Máxima bracht donderdag een werkbezoek aan de designers in het NUL ZES-gebouw in Eindhoven. "Toevallig was ik vrij", begint moeder Kelly Mansvelders te vertellen. Op de achtergrond is uitbundig gezang van Rosa te horen. Haar dag kan duidelijk niet meer stuk. "Ik zei tegen Rosa dat de koningin het misschien wel leuk zou vinden om een tekening te krijgen." Dus heeft Rosa een prachtige Mickey Mouse-plaat voor haar ingekleurd.

Máxima vroeg naar de jonge prinses haar naam, maar toen bleef het een beetje stil. Want als de koningin opeens tegenover je staat, zijn dat soort vragen opeens toch wel ingewikkeld. "Ik heb maar even verteld dat ze Rosa heet", lacht moeder Kelly. "Máxima was echt ontzettend lief. Ze wilde per se haar naam weten en zei dat ze een prachtige prinses was. Voor Rosa is dat geweldig, ze straalde."

Nadat de koningin de kleurplaat in ontvangst heeft genomen, moet ze helaas snel haar auto in. Maar om Rosa nog een extra keer te bedanken, houdt Máxima vol trots het papier tegen het raampje.