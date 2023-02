Pas na 4 dagen blussen was de enorme brand bij spiritusfabriek Nedalco uit

"De ramen rinkelden in de kozijnen en het glas was heet", vertelt een bewoonster van de Zuidzijde Haven in Bergen op Zoom. Ze woont nog steeds op een steenworp afstand van de voormalige spiritusfabriek Nedalco die op 19 februari 1998 ineens in lichterlaaie stond. Zondag precies 25 jaar geleden, maar nog altijd in het geheugen gegrift van veel Bergenaren.

"Mijn opa heeft daar 40 jaar gewerkt en die zei altijd: als 'de spiritus' gaat, dan gaat heel Bergen." En dat de Nedalcofabriek een risicobedrijf was, dat wisten ze ook bij de brandweer. Fried van de Wouw was als bevelvoeder die donderdagochtend als eerste ter plaatse. "De bedrijfsbrandweer was al aan het blussen. De brand woedde in de opslag. Aan de ingang van de loods hingen lange rubberen lamellen. Toen we zagen dat die naar binnen werden gezogen, zagen we dat het echt foute boel was en moesten we rennen voor ons leven."

Ontploffingen tijdens de brand bij Nedalco in Bergen op Zoom.

Er volgde een enorme knal met een grote vuurbal. "Ik heb direct 'grote brand' doorgegeven en in een mum van tijd zag het hier rood van de brandweerwagens. Uit Bergen op Zoom, maar ook van omliggende korpsen", vertelt Van de Wouw. De loods staat vol met 200 liter vaten met alcohol, ethanol. Met doffe knallen ontploffen ze en vliegen tientallen meters door de lucht. Brandweerman Rally Bruijs ligt die donderdag nog uit te slapen na 'Wagentjes Kijken' de avond ervoor. "Op de portofoon hoorde ik Fried 'grote brand bij Nedalco' melden en ik stond meteen naast mijn bed." Bruijs is snel bij de brand: "Die vaten vlogen de lucht in en gingen zo snel dat je niet kon volgen. En dan hoorde je vijf of tien meter van je af een plof, waar zo'n vat landde. Nee, heel veilig was het niet, dus we moesten afstand houden."

De brand gezien vanaf 'De Kaai'. (foto: Guust van Dijck/West-Brabants Archief)

In de opslag is ook een groot vat met één miljoen liter ethanol. "Gelukkig zat daar een zorgeheten plofdeksel op. Dus er was geen explosie, maar wel een enorme vlammenzee toen die ging", vertelt Fried. Eerst wordt besloten het vat uit te laten branden, maar later kiest burgemeester Ans van den Berg om de brand toch te blussen. Zo wil ze de onrust onder de omwonenden wegnemen. Uit de wijde omgeving wordt blusschuim aangevoerd om als dikke deken over de vlammen te leggen zodat het vuur stikt.

De opslaghal van Nedalco brandt helemaal uit. (foto: Guust van Dijck/West-Brabants Archief)