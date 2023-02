Ard vliegt met slachtoffers van de aardbeving naar ziekenhuizen in Turkije

Ard uit Dongen is militair verpleegkundige bij de luchtmacht. Precies een week geleden vertrok hij met een medisch team naar Antalya in Turkije. Het team helpt patiënten uit het aardbevingsgebied en brengt ze met een vliegtuig naar verschillende ziekenhuizen in Turkije.

Ard zit in het tweede medische team. Dat team vliegt slachtoffers uit het rampgebied naar ziekenhuizen in de rest van Turkije. Vanuit Antalya vertelt hij: "Het is eigenlijk zoals met de coronacrisis. We verspreiden mensen over ziekenhuizen waar plek is." Hij ziet tijdens zijn werk nauwelijks iets van de verwoeste gebieden. "We doen de nachtdiensten. Het is pikdonker als we vliegen. Maar van Turkse collega's horen we de verhalen over weggevaagde woonwijken."

In het vliegtuig helpt Ard mensen met zware verwondingen. "Gebroken botten of een gebroken rug of nek. Mensen bij wie ledematen geamputeerd zijn, om ze te bevrijden uit ingestorte gebouwen."

Maar ook mensen die niet gewond raakten tijdens de ramp. Ard: "We vervoeren bijvoorbeeld mensen met een chronische ziekte en ouderen. Zij hebben zorg nodig die ze in het rampgebied niet meer kunnen krijgen."