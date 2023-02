Rico Verhoeven moet door blessure titel delen: ‘Ik ben dé wereldkampioen'

Het is niet goed voor te stellen, maar vanaf juni hebben we tijdelijk twee wereldkampioenen kickboksen tegelijkertijd. Rico Verhoeven kan, door een fikse knieblessure, voorlopig zijn wereldtitel niet verdedigen. Toch moet het toernooi ondertussen wel door kunnen gaan. De winnaar van het toernooi heeft straks, naast Rico, een interim-wereldtitel.

De wereldtitel ligt al zo’n tien jaar bij Rico Verhoeven. In januari liep hij een zware knieblessure op en moest hij geopereerd worden. “Elke keer wil je laten zien dat je de allerbeste bent. Maar jammer genoeg laat dat nu nog even op zich wachten”, zegt de kickbokser uit Halsteren tegen de NOS. Waarschijnlijk kan hij pas tegen het einde van het jaar terugkeren in de ring.