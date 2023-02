3 Uurkes Vurraf 2023 alweer ten einde: gelukkig hebben we de foto's nog

De laatste klanken van René Schuurmans 'Bij ons in Brabant' galmden nog lang na op het stadhuisplein in Eindhoven. Voor het eerst in twee jaar was er weer een oude vertrouwde 3 Uurkes vurraf. Al is het feestje alweer voorbij, carnaval is nog maar net begonnen. Gelukkig hebben we de foto's nog van deze memorabele editie.

Drie uur lang de allerbeste en meest populaire carnavalsmuziek. Met o.a. Lamme Frans, Gebroeders Ko, René Schuurmans, Huub Hangop, Snollebollekes en natuurlijk de winnaar van Kies je Kraker van dit jaar: Gullie & Lanterfantje met het nummer: 'Ladders zat'.

Gullie & Lanterfantje met de Kies je Kraker trofee (foto: Twan Spierts).

Lamme Frans krijgt de zaal plat (foto: Twan Spierts).

Uit je dak bij 3 Uurkes Vurraf (foto: Twan Spierts).

Gullie & Lanterfantje (foto: Twan Spierts).

Gullie tijdens zijn optreden (foto: Twan Spierts).