Veel dierenleed bij 'louche puppyhandel' in Someren

Bij een hondenfokkersbedrijf in Someren is vrijdag veel dierenleed ontdekt. Dit gebeurde bij een gezamenlijke controle door onder meer de politie, de gemeente Someren en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Volgens de gemeente zijn tijdens de controle meerdere overtredingen vastgesteld rond de zorg voor de meer dan honderd honden in het bedrijf.

Een woordvoerder van de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) zei dat in het bedrijf meer dan 130 honden zijn aangetroffen. Van veel honden was de vacht niet in orde, veel dieren hadden een slecht gebit, er was sprake van slechte ventilatie en te weinig licht. Ook was er onduidelijkheid over entingen en paspoorten. Voor dat laatste is proces-verbaal opgemaakt. De eigenaar moet alle tekortkomingen herstellen. Doet hij dat niet of onvoldoende, dan kan bestuursdwang op zijn kosten worden uitgeoefend, zegt de LID.

Arbeidsmigranten

Verder vonden medewerkers van het interventieteam in de woning arbeidsmigranten, wat in strijd is met het bestemmingsplan, en was er sprake van adresfraude. Ook de brandveiligheid bleek niet op orde. De controlerende instanties gingen op bezoek bij het bedrijf na een handhavingsverzoek van House of Animals. De dierenwelzijnsorganisatie spreekt van een louche puppyhandel.

House of Animals had een paar dagen geleden tijdens een undercoveractie in een loods naar eigen zeggen tussen de 100 en 150 honden gevonden. "Wij zijn daarom ook heel bij dat de gemeente Someren zo snel heeft opgetreden na ons interventieverzoek", zegt Karin Soeters van House of Animals. Volgens de organisatie moet het bedrijf op last van de gemeente stoppen met de hondenhandel. Bij de gemeente was vrijdagavond niemand direct bereikbaar die een toelichting kon geven.