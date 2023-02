RKC laat zich op eigen veld niet verrassen door Fortuna Sittard

RKC Waalwijk heeft weer eens karakter en overzettelijkheid getoond. Het bezoekende Fortuna Sittard werd met 3-1 verslagen. Een kwartier voor tijd leidde de Limburgse ploeg nog met 0-1. RKC is voorlopig de nummer 8 van de Eredivisie.

Het duel tussen de middenmoters viel aanvankelijk niet mee, de carnavalesk uitgedoste toeschouwers leidden bij wijze van spreken tot meer gespreksstof.

Fortuna nam de leiding door Burak Yilmaz. De Turkse aanvoerder haalde in de 49e minuut vanaf een meter of 20 uit. Het leek alsof RKC-keeper Etienne Vaessen zich op de inzet verkeek.

Belangrijke rol Kramer en Seuntjens

De onverslijtbare aanvoerder aan RKC-zijde, Michiel Kramer, herstelde in de 76e minuut het evenwicht door van dichtbij te scoren. Fortuna claimde terecht maar vergeefs dat Vaessen daarvoor aan de andere kant van het veld een overtreding had gemaakt. Vervolgens liet oud-Fortunaspeler Mats Seuntjens zich gelden. De routinier bij RKC had een groot aandeel in de 2-1 van Julen Lobete en de 3-1 van Florian Jozefzoon.

Fortuna miste het laatste half uur zijn trainer Julio Velázquez. De Spanjaard werd door scheidsrechter Bas Nijhuis met twee gele kaarten weggestuurd. Hij had zich - nota bene in het veld - te veel opgewonden over een vermeende overtreding op Yilmaz. Na de wedstrijd kregen de spelers van de twee ploegen het nog met elkaar aan de stok, vooral omdat Fortuna zijn frustratie over het wedstrijdverloop kwijt wilde.

De thuisclub speelde bij traditie tijdens een carnavalsweekend in een afwijkend rood, geel en blauw gekleurd tenue. De wedstrijdkleding zal na afloop worden gesigneerd en geveild voor het goede doel (de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije).