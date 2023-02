Fietser (26) overlijdt op straat, bekenden vonden hem

Een 26-jarige fietser is vrijdagavond overleden op de Grasdreef in Eindhoven. Volgens getuigen kwam de man van een feestje af en werd hij op straat gevonden door bekenden. Een politiewoordvoerder liet zaterdagochtend weten dat de fietser een natuurlijke dood is gestorven.

De politie maakte's nachts al bekend dat er geen ander verkeer bij het incident was betrokken. Hulpverleners hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dit lukte niet meer. Carnavalsvierders

In verband met de hulpverlening werd de busbaan van Veldhoven naar Eindhoven bij de Hovenring geblokkeerd. Bussen vol carnavalsvierders konden daardoor niet verder. Sommige mensen besloten daarop te voet naar hun bestemming te gaan. Voor mensen die hadden gezien wat er gebeurd was, is slachtofferhulp ingeschakeld.

Vanwege de hulpverlening werd de busbaan tussen Eindhoven en Veldhoven afgesloten (foto: SQ Vision).