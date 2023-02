Automobilist botst op boom bij eenzijdig ongeval

Op de Sloophoosweg in het buitengebied van Sint-Oedenrode raakte een automobilist door nog onbekende oorzaak van de weg en botste op een boom. De auto kwam enkele meters verder in de berm tot stilstand. Het motorblok van de auto is door de klap uit het voertuig geslingerd.

Hulpdiensten rukten massaal uit. De ambulancedienst ontfermde zich over de automobilist nadat die door de brandweer uit de auto was gehaald. De politie sloot de weg ook af voor verkeer. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken en het voertuig is zwaar beschadigd afgevoerd.