Automobilist gewond na botsing op boom: 'Hij had engeltje op zijn schouder'

Een 20-jarige automobilist uit Liempde botste afgelopen nacht met zijn auto frontaal op een boom op de Slophoosweg in Sint-Oedenrode. Dit gebeurde rond halfelf, in een bocht.

De auto kwam enkele meters verder in de berm tot stilstand. Het motorblok van de auto werd door de klap uit de auto geslingerd.

Engeltje

Hulpdiensten rukten massaal uit. Volgens een wijkagent had de man een engeltje op de schouder toen het ongeluk gebeurde. De man is door ambulancepersoneel en de brandweer uit de auto gehaald en naar een ziekenhuis gebracht.

De auto is getakeld. De weg, die na de botsing was bezaaid met brokstukken, is schoongemaakt.