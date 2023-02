Leven gered in restaurant door bizar toeval: 'Had geen zin in een frietje'

De beveiligers die de bedreigde Bredase advocaat Peter Schouten om zich heen heeft, hebben zaterdagavond een leven gered in Helmond. "Het universum is miraculeus", vindt de advocaat. "Een leven gered, omdat ik geen zin had in een frietje."

"We waren naar een carnavalsfeestje", blikt Peter terug. "We liepen rond acht uur een restaurant binnen en daar had net iemand een hartstilstand."

"Wat een team!"

Zijn beveiligers twijfelden geen moment en kwamen in actie. "Wat een team!", verzucht de advocaat vol trots. "De ene begon meteen met het geven van hartmassage, een ander haalde het braaksel en kunstgebit uit de keel van het slachtoffer, de derde rende weg om de AED uit de pantserbak te halen, terwijl de de vierde de communicatie verzorgde." Iemand die paniekerig in de weg bleef staan, werd netjes weg gedirigeerd. "Er werd meteen een bartafel voor de op de grond liggende man geschoven. Er werd een groot mes gebracht om zijn kleren weg te snijden. Een beveiliger nam de reanimatie op zich, rennend kwam de man met de AED binnen en na een minuut of acht kon het slachtoffer ademend door het toegesnelde ambulancepersoneel worden meegenomen."

"Zelfs als afleidingsmanoeuvre had dit niet gewerkt."

Schouten hoopt dat het bejaarde slachtoffer het redt. Hij is in ieder geval enorm onder de indruk van hoe zijn beveiligers te werk gingen. "Mannen, wat een toppers zijn jullie!" Wat hij daarnaast bijzonder vindt, is hoe zijn beveiligers tijdens het redden van het slachtoffer ook nog op hem bleven letten. "Blijft u daar even staan meneer", kreeg hij te horen. "Dan zien ik u goed." Daar gaf Schouten uiteraard gehoor aan. "Zelfs als afleidingsmanoeuvre had dit dus niet gewerkt!"

"Zo'n klein verschil kan er dus zijn tussen leven en dood..."