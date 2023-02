Geen Van Nistelrooij op de bank bij PSV in Utrecht, ook Sangaré ontbreekt

Trainer Ruud van Nistelrooij ontbreekt zondagmiddag op de bank bij PSV in de wedstrijd in en tegen Utrecht. De trainer van de Eindhovenaren is ziek, laat de club weten. Zijn plaats op de bank wordt ingenomen door Fred Rutten, de assistent van Van Nistelrooij.

Ook middenvelder Ibrahim Sangaré van PSV is ziek en ontbreekt zondagmiddag in stadion Galgenwaard. Hij wordt vervangen door Mauro Júnior. Voorin krijgt Johan Bakayoko de voorkeur boven Ismael Saibari en achterin bij de Eindhovenaren speelt Armando Obispo in plaats van André Ramalho.

PSV verloor donderdag nog in Spanje met 3-0 van Sevilla in de tussenronde van de Europa League. Komende donderdag vindt in Eindhoven de return plaats.

In Utrecht is het voor de Eindhovenaren zaak in het spoor van koploper Feyenoord te blijven. De Rotterdammers verstevigden zaterdag hun koppositie in de eredivisie door te winnen (2-1) van AZ.

Om half drie trappen FC Utrecht en PSV af in stadion Galgenwaard in Utrecht.