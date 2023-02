PSV speelt gelijk tegen FC Utrecht (2-2) en blijft vierde

Het is PSV zondag niet gelukt om AZ te passeren op de ranglijst van de Eredivisie. De Eindhovenaren speelden gelijk bij FC Utrecht (2-2) en blijven daardoor vierde. Aanvoerder Luuk de Jong was na de wedstrijd niet te spreken over de manier waarop PSV punten verspeelde. Hij ergerde zich aan de manier waarop zijn elftal een voorsprong alweer snel uit handen gaf. "We waren niet volwassen genoeg om de boel dicht te gooien en uit te spelen", zei De Jong tegen ESPN.

FC Utrecht nam in de 33e minuut, bij de eerste serieuze doelpoging, de leiding. Middenvelder Othmane Boussaid schoot na een afgeslagen hoekschop van grote afstand prachtig raak. PSV maakte nog voor rust gelijk. Na een voorzet van Luuk de Jong schoot Johan Bakayoko de bal binnen.

Voorsprong

Aanvoerder De Jong zette PSV in de 57e minuut op voorsprong. FC Utrecht kwam kort daarna langszij. Sander van de Streek schoot de bal via PSV-verdediger Jarrad Branthwaite in het doel.

Een slotoffensief leverde niets meer op voor PSV, dat komende donderdag in de tussenronde van de Europa League een achterstand van 3-0 op Sevilla FC moet goed zien te maken.

Zieken

Trainer Ruud van Nistelrooij ontbrak zondagmiddag op de bank, de trainer van de Eindhovenaren is ziek. Zijn plaats op de bank werd ingenomen door assistent Fred Rutten. Naast Van Nistelrooij was er nog een zieke. Ook middenvelder Ibrahim Sangaré van PSV ontbrak zondagmiddag in stadion Galgenwaard. Hij werd vervangen door Mauro Júnior.

