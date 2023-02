En we hossen door! Dit kun je vandaag verwachten bij Roeptoetgat

Ben je het hossen nog niet me? Sluit dan ook deze maandag aan in de polonaise! Moet je weer werken, maar wil je het carnavalsgevoel toch vasthouden? Geen probleem! Je kunt alles ook prima volgen bij ons op radio, tv en online. Uiteraard rijden we met het Brabants Buske en door de hele provincie, zijn verslaggevers aanwezig bij de leukste feesten en zenden we live uit vanuit het Fijnfisjenie Café, de gezelligste dorpskroeg van Roeptoetgat!

Vanaf twee uur 's middags is de optocht door Boemeldonck (Prinsenbeek) op tv en online te zien. Deze optocht is ook terug te kijken op Roeptoetgat.nl en Facebook.

Fijnfisjenie Café

Naast de optocht zenden we vanuit Roeptoetgat, zoals Omroep Brabant deze dagen heet, op tv en online live beelden vanuit het Fijnfisjenie Café uit waar Jordy Graat en Christel de Laat, hét carnavalsduo van Roeptoetgat, samen met diverse carnavalsartiesten en bezoekers een feestje bouwen. Tijdens de uitzending kun je gebruik maken van de hilarische tickertape waar je al jouw boodschappen, foto's en video's op kwijt kunt!

Van vijf uur tot kwart voor zes 's middags is op tv dagelijks een uitzending van het programma Carnavalshart te zien. Hierin krijg je ontroerende, hartverwarmende, vrolijke en muzikale verhalen te horen uit het zuidelijke hart van carnavalsland.

Bekijk hier de uitzending van Carnavalshart.

Kruikenstad in Koor

Roeptoetgat zendt Kruikenstad in Koor ook dit jaar live uit. Het meezingevenement vindt plaats op de Heuvel in Tilburg. Maandagavond vanaf elf over acht 's avonds kun je thuis meezingen met de grootste hits en klassiekers. Niet tekstvast? Geen probleem alles wordt ondertiteld!

Bekijk hier de uitzending van Kruikenstad in Koor

Dweilradio

Ook op de radio is het 24 uur per dag carnaval. De radioverslaggevers rijden heel de provincie door in een auto met een groter roeptoeter op het dak. Daarmee brengen we de sfeer vanuit de provincie. We draaien uiteraard carnavalsmuziek en spelen tal van spelletjes. Daarnaast komen er veel leuke van gasten langs in de studio en zijn er live-optredens.

Tussen twaalf en halftwee 's middags hoor je van zaterdag tot en met dinsdag Graat en De Laat.

Hier luister je 24 uur per dag naar dweilradio.

Deel je foto!

Wil je anderen online laten zien hoe jij plezier aan het maken bent? Deel je foto met #fijnfisjenie en maak kans om hem terug te zien op tv of social media van Roeptoetgat.

Carnaval beleef je in Roeptoetgat! Volg alles over carnaval op www.roeptoetgat.nl.