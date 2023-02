Gewonde bij brand in appartement Tilburg , twee verdiepingen geëvacueerd

Bij een brand in een appartement aan het Besterdplein in Tilburg is maandagmorgen een bewoner gewond geraakt. De brand ontstond iets voor zes uur. Bewoners van de tweede en de derde verdieping van het appartementencomplex waar de brand woedde, werden door de brandweer uit hun huizen gehaald.

Volgens onze 112-correspondent ging het in totaal om zo'n vijftien mensen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar deze landde uiteindelijk niet. Oorzaak onbekend

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision.

